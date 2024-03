Lors du dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial est revenu sur la colère de Novak Djokovic lors de sa défaite contre Luca Nardi à Indian Wells, lors­qu’il a jugé que son adver­saire s’était arrêté de jouer en plein échange.

« C’est un geste de déses­poir, je ne vois pas dans quel monde Novak devrait être déses­péré contre quel­qu’un qui est classé 123e mondial. Le gars ne s’est même pas arrêté. Et même si votre adver­saire s’ar­rête, cela ne veut pas dire que vous devez stopper le point aussi. Au contraire ! S’il s’ar­rête, tu conti­nues, tu gagnes le point. Et d’en parler à un jeune joueur qui vient de vivre le plus grand moment de sa vie lors de la poignée de main, c’est à mon sens une erreur », a lâché Roddick.