« Il y a un aspect sur lequel il ne s’est pas vrai­ment améliorer depuis deux ans. Je pense que son service laisse à désirer », décla­rait Andy Roddick au début du mois.

Cette décla­ra­tion de l’an­cien numéro 1 mondial a beau­coup fait parler. Les deux entraî­neurs de l’Espagnol, Martinez Cascales et Juan Carlos Ferrero, lui ont même répondu assez sèchement.

L’Américain a réagi aux propos du coach prin­cipal du double lauréat en Grand Chelem.

« Il n’a pas tort. Il est toujours plus facile d’ob­server que de faire. Je continue à penser que ce que j’ai dit est vrai, et j’es­père aussi que les éloges que j’ai faits pour lui et pour Carlos, de part et d’autre de mon opinion, ont été présentés de la même manière. Je doute que ce soit le cas. Je n’ai que du respect, mais je crains que le contexte ne soit souvent perdu. »