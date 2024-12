Carlos Alcaraz parti­cipe très souvent à des exhi­bi­tions. On va dire un peu plus que la plupart des joueurs du circuit. Pour cela, il y a une raison qui est claire comme l’a expliqué Andy Roddick dans des propos repris par Sportskeeda.

« Je pense que les gens ont réécrit le livre comme si Carlos Alcaraz était parfait avec tout le monde. Sur les exhi­bi­tions où il est présent, il n’agit pas comme quel­qu’un qui est là pour être payé. Il agit comme quel­qu’un qui essaie d’ajouter de la valeur. Et s’il est payé, c’est l’offre la plus sûre du tennis. Il utilise toute sa pano­plie d’ou­tils. Je le regarde et je me dis : ‘Putain de merde, la vitesse qu’il peut créer à la dernière minute en étant si loin, c’est incroyable’. C’est juste un talent de niveau supé­rieur et il fait tout cela avec un sourire sour­nois sur son visage. Je me suis dit que c’était la célé­brité la plus assoiffée que j’ai jamais vue. »