Lors du dernier épisode de son propre podcast, Andy Roddick a d’abord partagé son inquié­tude pour Novak Djokovic avant d’ex­pli­quer ce qui l’avait le plus étonné lors de la défaite du Serbe face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie.

« Le temps est invaincu, n’est‐ce pas ? Et Djokovic l’a mieux combattu que n’im­porte qui d’autre. Donc d’où je me trou­vais, c’était bizarre de le voir essayer de générer de l’énergie pour une demi‐finale, surtout dans son endroit préféré, l’Australie, et j’ai eu l’im­pres­sion que lors des deux premiers sets, il essayait de trouver de la moti­va­tion et de l’énergie. Le match contre Sinner a été la première fois depuis long­temps où je l’ai vu cher­cher une source d’énergie ou de moti­va­tion dans une partie qui est rapi­de­ment devenue diffi­cile pour lui », a expliqué l’an­cien numéro 1 mondial.