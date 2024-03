Visiblement contrarié par la dispa­ri­tion du revers à un main parmi les joueurs classés au sein du top 10 mondial, Roger Federer a pour­suivi son propos en analy­sant le tennis pratiqué actuel­le­ment sur le circuit.

Et même si l’on sent bien que le Suisse prend des pincettes pour ne froisser personne, son constat sur le tennis moderne est assez clair : il manque cruel­le­ment de variété et donc de créa­ti­vité. Un constat qu’il a partagé dans une récente inter­view au maga­zine GQ.

« J’aime voir des joueurs explo­sifs et athlé­tiques. De nos jours, j’ai­me­rais avoir un peu plus de variété, et aussi plus d’allers‐retours au filet. Nous verrons où le jeu évoluera. Le problème, c’est lorsque des joueurs simi­laires s’af­frontent, la plupart des points se jouent de la même manière. Et mon objectif sur le circuit était de toujours jouer chaque point de la même manière contre mon adver­saire, c’est ce qu’il veut. Ce qu’il ne veut pas, c’est que je mélange les choses et que je sois varié. Donc pour moi, voir deux gars jouer l’un contre l’autre et avoir 20 points iden­tiques l’un après l’autre, ça peut être inté­res­sant. Cela peut être très inté­res­sant. C’est comme un bras de fer. Mais j’aime me dire : ‘N’entrons pas dans le bras de fer, entrons dans un autre jeu. »