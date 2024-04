Quelques minutes après sa victoire expresse face à son compa­triote Lorenzo Sonego au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Jannik Sinner, inter­rogé comme la plupart de ses collègues sur l’in­fluence de Rafael Nadal, qui prendra très certai­ne­ment sa retraite à l’issue de cette saison, lui a rendu un très bel hommage.

« Rafa a tant donné à ce sport. Une menta­lité diffé­rente, la façon d’aborder les séances d’en­traî­ne­ment, les matches, la façon de se sortir de situa­tions compli­quées, cela me rend toujours très heureux de le voir. Maintenant, c’est diffé­rent, il est père, sa famille l’ac­com­pagne. Je lui souhaite le meilleur, en espé­rant que son corps conti­nuera à travailler autant que possible. Je suis sûr qu’il fera tout ce qu’il faut. On peut voir que l’in­ten­sité avec laquelle il s’en­traîne et joue est toujours aussi élevée. Le battre sur terre battue est l’un des défis les plus diffi­ciles à relever dans notre sport. Pour moi, il a toujours été une source d’ins­pi­ra­tion en raison de son esprit combatif, il ne s’est jamais plaint de quoi que ce soit, c’est quelque chose de vrai­ment spécial. »