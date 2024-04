Lors de son passage en confé­rence de presse après ses débuts plus que rassu­rants sur le Masters 1000 de Madrid malgré sa gêne au bras droit, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur la prochaine retraite de Rafael Nadal.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé comment il imagi­nait le tennis et le circuit sans la présence de l’homme aux 14 Roland‐Garros, voici sa réponse.

« Je n’ar­rive pas encore l’ima­giner. Comme tous les fans de Rafa, de tennis, personne ne veut imaginer le circuit sans Rafa. Personnellement, je veux profiter de Rafa autant que possible, chaque fois qu’il entre sur le court, chaque fois qu’il peut être compé­titif. Je sais que c’est ce qu’il veut et ce qui l’anime, se sentir compé­titif et essayer de gagner. Chaque fois qu’il y parviendra, je serai là pour en profiter. C’est à cela que nous devons penser, pas à l’après, mais à vivre le moment présent. »