Un mois après l’an­nonce de la sortie d’un docu­men­taire sur la retraite de Roger Federer qui devrait voir le jour en juillet prochain sur Amazon, l’in­té­ressé, dans une récente et passion­nante inter­view accordée à GQ, s’est exprimé à ce sujet.

Et visi­ble­ment, les mouchoirs sont à prévoir.

« Pour être honnête, je ne l’ai pas décidé. Je ne sais pas comment expli­quer. C’est quelque chose que je ne voulais pas faire. C’est comme écrire un livre. Je ne voulais pas écrire un livre. Je n’étais tout simple­ment pas prêt à écrire mon histoire. Il n’en a donc jamais été ques­tion. Puis, lorsque la fin a approché et que la Laver Cup a été mise en place, la ques­tion s’est posée : Voulons‐nous que quelque chose soit docu­menté ? Peut‐être plus pour ma propre histoire, pour mes enfants, pour mes amis, mes entraî­neurs et mon équipe. Et si nous filmions un peu par‐dessus l’épaule ? Au moins, nous aurions quelque chose, parce qu’il n’y a presque rien sur les coulisses de ma vie, car je ne veux jamais personne autour de moi. Ils sont donc venus et j’ai dit : ‘Vous voulez sans doute voir avant, pendant et après’. Joe m’a alors dit : ‘J’ai telle­ment d’images, elles sont telle­ment incroyables et ce serait du gâchis de ne pas les partager. Puis‐je vous proposer un docu­men­taire d’une heure ?’ Et j’ai répondu : ‘D’accord, bien sûr, mais ce n’est pas le but. Mais oui, bien sûr, montrez‐moi.’ Et c’est très émou­vant, très dur à regarder. Je le regarde avec Mirka (sa femme) et Tony (Godsick, son agent) et nous nous disons : ‘Oh, mon Dieu, wow’. Ensuite, c’est comme si nous faisions une heure et demie de film sur les 12 derniers jours de ma vie. J’ai assisté à une projec­tion l’autre jour, c’était très dur. J’ai pleuré six fois. »