Présent depuis quelques jours à Londres pour parti­ciper à la finale de l’UTS (du 15 au 17 décembre), l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Andrey Rublev a pris le temps de répondre aux ques­tions des jour­na­listes présents sur place.

Et lorsque l’un d’entre eux lui a demandé ce qu’il avait pensé de la propo­si­tion à la fois culottée et drôle de Nick Kyrgios de devenir son coach mental pour l’aider à mieux gérer ses émotions en match, le Russe a déclaré avoir pris cela avec le sourire.

« Je travaille tous les jours sur cela. Il y a beau­coup de choses dans la vie qui nous stressent et nous mettent très en colère. Il y a des manières de rester calme lorsque vous voulez tout faire exploser. Ensuite, mon coach me donne quelques cours de psycho­logie. J’ai vu que Nick (Kyrgios) m’avait proposé son aide et cela m’a fait sourire. Nick est un joueur très talen­tueux, l’un des joueurs les plus talen­tueux du tennis, donc je peux dire que nous avons besoin de lui car il apporte beau­coup de plaisir au tennis. »