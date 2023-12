Au cours d’un entre­tien accordé à Tennis 365 en marge de son exhi­bi­tion, l’UTS, qui a lieu ce week‐end à Londres, Patrick Mouratoglou est une nouvelle fois revenu sur la défiance d’une partie des fans de tennis envers Novak Djokovic.

Et d’après lui, cette animo­sité est avant tout liée au fait que le Serbe a boul­versé l’ordre établi entre Roger Federer et Rafael Nadal.

« Federer et Nadal étaient les plus grandes super­stars du tennis, mais quand Djokovic est arrivé et les a battus tous les deux, les fans l’ont détesté pour cela. Je pense qu’il est aussi hué pour d’autres raisons. Il dit qu’il n’aime pas cette néga­ti­vité, mais parfois il pousse le public à le faire parce que cela l’aide pendant les matchs. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’il a 14 millions de follo­wers sur Instagram, c’est un énorme héros en Serbie. C’est le plus grand nom du tennis et il nous manquera à tous lors­qu’il arrê­tera de prati­quer ce sport. »