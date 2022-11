Comme Carlos Alcaraz, vain­queur de l’US Open à 19 ans et plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, Holger Rune n’a pas peur d’af­fi­cher clai­re­ment ses ambi­tions. C’est ce qu’il a fait au cours d’une inter­view accordée à Relevant Tennis dans laquelle il évoque ses objec­tifs pour la saison 2023.

« En décembre de l’année dernière, mon entraî­neur et moi avons l’ha­bi­tude de fixer des objec­tifs pour la saison suivante. Pour nous, la quali­fi­ca­tion n’est pas un simple numéro. Nous analy­sons chaque tournoi que nous prévoyons de disputer et jusqu’où nous pouvons aller. En 2022, je me suis fixé comme objectif d’at­teindre le 25e rang, et je l’ai dépassé de loin. J’ai déjà hâte de parler avec mon entraî­neur et de fixer des objec­tifs pour 2023. Pourtant, je sais ce que je veux. J’ai gagné un ATP 250, j’ai atteint la finale d’un ATP 500 et j’ai gagné un Masters 1000. Je pense qu’il est temps de gagner un Grand Chelem », a annoncé le Danois, déjà 10e mondial.