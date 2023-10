Au cours d’une conver­sa­tion filmée avec Christopher Eubanks, Jan Lennard Struff et Andrey Rublev en marge de l’UTS, exhi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Diego Schwartzman a raconté sa première rencontre avec son compa­triote Léo Messi.

Quelques jours aupa­ra­vant, l’Argentin s’était incliné face à Rafael Nadal en quarts de finale de l’édi­tion 2018 de Roland‐Garros après un scénario assez cruel.

« La première fois que je l’ai rencontré, c’était avant la Coupe du monde en Russie en 2018. J’avais perdu contre Rafa en quart de finale à Roland Garros et j’avais un set et un break d’avance. Et après cette date, j’avais mon vol de Barcelone et les Argentins faisaient leur prépa­ra­tion pour la Coupe du monde là‐bas avec l’équipe natio­nale. J’y suis donc allé avec quelques joueurs et j’ai parlé à Messi. La première chose qu’il m’a dite, c’est : ‘Rafa a eu de la chance ?’. En espa­gnol évidem­ment, ‘Rafa a eu de la chance avec la pluie ?’ Parce que j’avais un set et un break d’avance et la pluie a arrêté le match. Je menais 6–4, 3–1 et j’avais une balle de break pour 4–1. Après cela, nous avons joué 15 minutes et nous sommes revenus le lende­main. Et après ça, j’ai perdu, c’était trop facile pour lui de jouer avec le soleil à midi ».