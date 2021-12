Interrogé par le site de l’ATP après une nouvelle saison de très haut niveau où il a terminé à la 13e place mondiale un an après avoir parti­cipé pour la première fois de sa carrière au Masters, Diego Schwartzman espère réaliser une année 2022 de même facture. Et plus si affinités…

« 2021 a été une année énorme pour moi. J’aimerais sincè­re­ment répéter la même chose. J’ai le senti­ment de faire beau­coup de choses de la bonne manière et c’est main­te­nant une prio­rité d’être frais pour conti­nuer à performer. Ce qui me plaît le plus, c’est le fait de jouer au tennis, il est vrai aussi que ces dernières saisons, j’ai eu de très bons résul­tats dans les grands tour­nois. Dans ces moments de la saison où vous vous retrouvez à devoir défendre un quart de finale en Grand Chelem par exemple, vous vous rendez compte de l’énorme quan­tité de points que cela repré­sente. Pour 2022, mon ambi­tion est de rester dans le top 15 ou 20 mondial. Cela signifie gagner plus de matchs que vous n’en perdez, la qualité exigée est élevée. C’est ce qui me motive. Que vous puis­siez terminer l’année dans le top 10 ou en dessous de la 15e place est parfois une ques­tion de deux ou trois matchs. »