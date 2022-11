Si Jannik Sinner n’a certes disputé qu’une petite finale sur l’en­semble de la saison 2022 (finale remportée à Umag face à Carlos Alcaraz), l’Italien a malgré tout atteint les quarts de finale sur trois tour­nois du Grand Chelem sur quatre (battu par Tsitsipas en Australie, Djokovic à Wimbledon et Alcaraz à l’US Open) et un huitième à Roland‐Garros.

D’un naturel très exigeant, l’ac­tuel 15e joueur mondial a dressé un premier bilan plutôt mitigé de son année via ses réseaux sociaux.

« Salut à tous, c’est la fin de la saison 2022 sur le circuit pour moi. Cette année a été mon plus grand défi à ce jour, il y a beau­coup de choses à apprendre avec de nombreux hauts et bas. Me concen­trer sur les points posi­tifs et apprendre de mes erreurs pour conti­nuer à avancer reste toujours l’ob­jectif. Je suis très recon­nais­sant envers mon équipe et mes parte­naires, merci à eux pour leur soutien tout au long de l’année. Pour l’ins­tant, je prends du temps pour me reposer avant la Coupe Davis dans quelques semaines. Dans la foulée, je suis déjà excité pour l’année prochaine et pour commencer les prépa­ra­tifs d’in­ter­saison avec mon équipe dans les semaines à venir. Je suis prêt à travailler pour commencer l’année en force en Australie. »