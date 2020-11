Jannik Sinner, 19 ans, est l’une des révélations de cette saison 2020. Et il l’a conclu en beauté avec un titre à Sofia. Interrogé sur les déclarations de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic à son égard, la pépite s’est une nouvelle fois montré très humble.

« Les compliments et les éloges sont gentils mais je dois encore tout prouver. Je n’ai remporté qu’un seul tournoi ATP jusqu’à présent, il y a encore un long chemin à parcourir et beaucoup de travail. Sans l’interruption de la saison, aurais-je été en avance sur la 37e place du classement ? Peut-être que oui, mais peut-être non. Pendant l’interruption, j’ai fait beaucoup de travail athlétique et puis aussi beaucoup de tennis et j’ai donc pu m’améliorer. Maintenant je me prépare pour la saison prochaine, je m’entraîne pour l’Open d’Australie, mais les dates ne sont pas encore connues », a déclaré Jannik pour l’émission italienne « Che tempo che fa ».

On a déjà hâte de le suivre en 2021.