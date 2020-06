Pour Bola, le quotidien sportif portugais, Joao Sousa, 66ème mondial, sans défendre le numéro 1 mondial, explique avec beaucoup de recul que ce serait un peu trop simple de tout mettre sur le dos du Serbe. « Je n’ai pas envie de le blâmer d’autant que Novak n’a pas fait cela pour de l’argent, on le sait tous. Pour moi, il s’agit d’un excès de confiance qui a engendré des négligences au niveau de l’organisation et tout le monde est donc responsable. Ces évènements sont aussi un bon moyen pour rappeler à tous que rien n’est fini. L’ATP qui a déjà un calendrier établi pour le retour à la compétition pourra également se servir de tout cela, et je ne doute pas une seule seconde que des organisateurs puissent dorénavant prendre à la légère les règles de bases énoncées par les autorités sanitaires »