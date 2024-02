À 38 ans, Stan Wawrinka continue de faire ce qu’il aime, à savoir jouer au tennis. Forcément un peu moins compé­titif qu’a­vant, mais toujours aussi passionné, le Suisse est tout de même toujours très bien installé dans le top 100.

Avant de faire ses débuts sur l’ATP 500 de Rio de Janeiro, le triple vain­queur en Grand Chelem a accordé un peu de son temps à Marca, dans un entre­tien où il notam­ment donné son avis sur l’avenir du tennis après l’ère du Big 3.

« L’avenir du tennis sera toujours garanti car après une géné­ra­tion vient une autre. Il y aura des jeunes qui vien­dront avec quelque chose de nouveau et de spécial à offrir. Le tennis est au‐dessus de tout nom. C’est incroyable de voir comment jouent et se comportent Alcaraz et Sinner, qui sont de grands cham­pions malgré leur jeunesse. »