Jannik Sinner s’est confié avec la sincé­rité qu’on lui connaît lors d’un entre­tien récem­ment paru sur Vanity Fair Italia.

Et après avoir parlé de son vol retour suite à son sacre à l’Open d’Australie ainsi que son rapport à l’argent, l’Italien, inter­rogé sur les sacri­fices qu’il avait dû consentir pour en arriver là, a déclaré qu’il n’avait jamais manqué de rien et qu’il n’ai­mait de toute façon pas sortir.

« J’ai tout, je ne manque de rien. Je ne suis jamais allé en disco­thèque, je n’aime pas me coucher tard. Je préfère jouer aux cartes avec un ami. Mes meilleurs amis sont toujours ceux de mes années d’école, ils se comptent sur les doigts d’une main. Ils sont peu nombreux, mais ce sont de vrais amis car ils me connaissent depuis que je suis enfant et ils ne se soucient pas de ce que j’ai gagné ou de ma renommée. Ils me parlent de choses normales, ils m’ap­portent de la séré­nité. Je l’ap­précie, plus que toute autre chose. C’est très facile de les garder près de moi. »