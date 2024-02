Lors d’une longue inter­view accordée à Vanity Fair Italie, dans laquelle il a évoqué très fran­che­ment son rapport à l’argent, Jannik Sinner a raconté les heures qui ont suivi son sacre à l’Open d’Australie, son premier en Grand Chelem.

« Je n’ai pas trop fait la fête, je n’ai pas bu, parce que ce n’est pas bon pour le corps. Nous sommes allés manger quelque chose et je suis rentré à l’hôtel. La sensa­tion était très bonne, bien sûr, mais avant de dormir je n’ai pas beau­coup réfléchi : à ce moment‐là, je ne pouvais pas vrai­ment réaliser ce qui s’était passé. J’ai regardé un film et je me suis endormi. Lors de mon vol de 20 heures pour rentrer, j’ai tout de suite pensé à la façon dont je pouvais encore m’amé­liorer. Je me suis demandé pour­quoi je m’étais retrouvé mené deux sets à zéro, pour­quoi je n’avais pas réagi plus tôt (en finale contre Medvedev : il s’est fina­le­ment imposé en cinq sets, ndlr) »