Rafael Nadal est caté­go­rique : il n’est pas devenu ambas­sa­deur de la fédé­ra­tion saou­dienne de tennis pour l’argent, mais bien pour essayer de faire évoluer les menta­lités au sein de ce pays très en retard en termes de droits de l’homme.

Et lorsque le jour­na­liste de Cope lui a demandé si la présence d’un joueur homo­sexuel en Arabie Saoudite pouvait être un problème, voici sa réponse.

« Dans mon académie, tu n’auras pas de problème. Dans le pays (en Arabie Saoudite), je ne sais pas. Si cela devait poser un problème, la réalité est que j’es­saie­rais d’empêcher cela. Les choses ne peuvent pas changer du jour au lende­main, l’ob­jectif est que cela ne soit pas débattu dans six, huit ou dix ans et que je puisse contri­buer à ce qu’on n’en parle plus dans quelques années. Si cela n’arrive pas, je serai déçu. »