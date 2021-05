Tête de série numéro 1 de l’Open Parc de Lyon qu’il a remporté en 2018, Dominic Thiem est de retour dans la capi­tale des Gaules. Huit mois après son sacre à l’US Open face à Alexander Zverev, l’Autrichien est une nouvelle fois revenu sur cette étape déci­sive et pertur­bante dans sa carrière de joueur professionnel.

« C’était très, très diffi­cile à digérer parce que je commen­çais un peu à douter de moi. J’ai commencé à imaginer ce que je pense­rais de ma carrière si je ne gagnais jamais un Grand Chelem après avoir eu cette chance. De plus, nous étions habi­tués aux stades bondés et puis, tout à coup, nous avons vécu la vie de la bulle, nous avons joué devant des stades vides, en parti­cu­lier à New York, c’est assez problé­ma­tique. Sur cette finale, je pense que tout le monde a déclaré que j’étais le favori sauf moi. Je savais à quel point Sascha est bon et à quel point il est diffi­cile de jouer contre lui. La pres­sion était énorme. J’ai vrai­ment pensé que c’était ma dernière chance. »