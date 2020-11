Ion Tiriac est un « monstre sacré ». Il a tout fait dans le monde du tennis. Joueur, coach, agent, organisateur de tournois, c’est un maître absolu mais aussi un observateur avisé de l’évolution de ce sport tant économiquement que tactiquement.

Au début de l’aventure de Welovetennis, nous avions eu la chance de le rencontrer. C’était en Avril 2008 et son discours n’a pas beaucoup changé.

Ce matin c’est l’Equipe qui lui donne la parole et c’est toujours très intéressant.

Au sujet de la crise liée à la pandémie, Ion n’est pas inquiet plus que cela. Il félicite d’ailleurs la FFT d’avoir tenu bon pour organiser Roland-Garros mais aussi Bercy et il insiste surtout sur la puissance médiatique du tennis que l’on a souvent tendance à oublier : « La télé multiplie l’impact des stars du tennis. Je suis sur que le nom de Nadal est plus connu que celui du premier ministre espagnol. C’est pourquoi je dis que le tennis a une chance énorme. Le visage d’un joueur de tennis est plus populaire que celui d’un homme politique, car il reste plus longtemps à l’écran. Quand Becker jouait, il passait 5000 heures par an à la télévision. Deux ou trois heures par jour. Conclusion, il était plus visible que le président des Etats-Unis. C’est pour ça que le tennis a autant de partenaires. C’est un sport unique »