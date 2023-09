Dans une nouvelle chro­nique réalisée pour le quoti­dien espa­gnol El Pais, Toni Nadal fait le bilan de l’US Open autant du côté masculin que féminin.

Et s’il a récem­ment déclaré du bout des lèvres que Novak Djokovic était proba­ble­ment le meilleur joueur de l’his­toire, l’oncle le plus célèbre du circuit recon­naît que ce 24e sacre en Grand Chelem est un coup dur pour son neveu, Rafael.

« Comme je l’ai dit au début, avec cette victoire, Novak fait un pas de géant dans cette lutte hypo­thé­tique avec Rafael pour devenir le joueur de tennis le plus titré de l’his­toire. Et, évidem­ment, cela rend les choses très diffi­ciles, non seule­ment pour mon neveu, mais aussi pour tout joueur qui, dans le présent ou dans le futur, voudrait l’imiter. »