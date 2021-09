Très bon papier ce jour dans l’Equipe où le quoti­dien sportif est allé voir de plus près comment la colla­bo­ra­tion entre Toni Nadal et Félix Auger Aliassime évoluait. Au delà des aspects tech­niques et tactiques, on sent bien que Toni est aux côtés du Canadien pour lui faire passer un cap psycho­lo­gique, voir philosophique.

« Quand je parle avec Félix, je lui dis qu’il a un beau poten­tiel. Mais il y en a beau­coup dans son cas. Medvedev aussi, Zverev, Thiem, Tsitsipas. Rien n’est facile. Cela n’a pas été facile pour Rafael, ça ne sera pas facile pour lui. Le talent, c’est la capa­cité d’ap­prendre sans cesse, de toujours essayer quand tu as des prédis­po­si­tions. A cette condi­tion, tu peux être un très bon joueur »