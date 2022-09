Et si Roger Federer était contraint de repousser son grand retour à la compétition ?

Alors qu’on a appris il y a quelques heures que le Suisse aurait de nouveau de l’eau dans son genou opéré à trois reprises ce qui entraî­ne­rait des douleurs, son agent, Tony Godsick a confirmé l’in­for­ma­tion après avoir été inter­rogé par Blick.

En revanche, malgré la douleur, Roger n’au­rait pas aban­donné l’idée de parti­ciper à sa Laver Cup (du 23 au 25 septembre à Londres) ainsi qu’au tournoi de Bâle fin octobre. « Roger s’en­traîne depuis quelques semaines et a ressenti une douleur au genou. Malgré cela, il continue d’es­sayer et n’aban­donne rien. Il a fait du fitness et joué au tennis. Il essaie de se préparer pour la Laver Cup. »