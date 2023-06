Faisant partie des tous meilleurs joueurs du monde sur gazon comme en atteste son palmarès (double vain­queur du Queen’s en 2012 et 2018 et fina­liste à Wimbledon en 2017), Marin Cilic, absent du circuit depuis le début de la saison et opéré du genou droit le 20 janvier dernier, a publié un message assez touchant sur son Instagram alors qu’il va manquer pour la deuxième année de suite le Grand Chelem londonien.

« Je suis triste de manquer la saison sur gazon et surtout Wimbledon ; c’est un moment fort de la saison pour tous les joueurs de tennis, mais je sais à quel point il est impor­tant de ne pas préci­piter le processus de réta­blis­se­ment. Les choses se sont géné­ra­le­ment bien passées ces dernières semaines avec mon entraî­ne­ment post‐opératoire, je reste donc positif et concentré sur mon réta­blis­se­ment à long terme. J’espère pouvoir reprendre la compé­ti­tion très bientôt. La tournée, les tour­nois et les fans me manquent, et j’ai hâte de retrouver tout cela, de ressentir l’ex­ci­ta­tion d’en­trer sur le court et de parti­ciper à une compé­ti­tion. D’ici là, je vais conti­nuer à m’en­traîner et à aiguiser ma moti­va­tion. Merci pour votre soutien constant ! »