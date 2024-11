Alors que l’an­nonce de sa colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic, dont il sera le prochain entraî­neur, a fait l’effet d’une bombe sur la planète tennis et réjoui de très nombreux fans à travers le monde, Andy Murray a traversé dans le même temps une épreuve person­nelle diffi­cile avec le décès de sa chienne.

« Tu étais le compa­gnon le plus loyal et le plus protec­teur que notre famille aurait pu souhaiter. Tu étais si patiente et douce avec les enfants et nous avons tous appris telle­ment de toi. La maison semble vide sans toi. Le bruit que tu faisais quand tu voulais une assiette à lécher ou un biscuit à mâcher était parfois exas­pé­rant ! Mais aujourd’hui nous ferions n’im­porte quoi pour l’en­tendre à nouveau. Je t’aime repose en paix ma belle », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial sur Instagram.