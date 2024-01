Le cham­pion grec a fait quelques confi­dences au média The Guardian.

Stefanos parle de son enfance, sa vie, et aussi de sa riva­lité avec Nick Kyrgios. S’il explique que « tout va bien », il tient aussi à revenir sur les faits avec précision.

« Il n’y a pas de tension. Il est diffé­rent et je dois le respecter. C’est très bien pour le sport. Ce qui n’est pas cool, en revanche, c’est lors­qu’un adver­saire essaie de vous perturber pendant le match et qu’il n’aborde pas la ques­tion de manière loyale et équi­table. Il parle à l’ar­bitre, à des personnes à l’ex­té­rieur du court, pendant que vous essayez de servir. Vous n’êtes pas là pour parler, vous êtes là pour jouer. Quand les choses se gâtent, c’est frus­trant. Je pense qu’il comprend qu’il a eu tort et tant qu’il accepte ses erreurs et si nous avons un match équi­table l’un contre l’autre qui n’in­clut aucune de ces pitre­ries, je suis d’ac­cord pour passer à autre chose »