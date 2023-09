Avant son entrée en lice ce vendredi sur l’ATP 500 de Pékin où il affron­tera le Chilien Nicolas Jarry, Stefanos Tsitsipas, dans une vidéo diffusée par l’ATP et dispo­nible ci‐dessous, a récité un texte en forme de lettre sur sa rela­tion avec le tennis.

Le joueur grec évoque notam­ment ce que son premier match sur le circuit prin­cipal, disputé face au Français Jo‐Wilfried Tsonga en 2017, lui a appris.

« J’ai joué mon premier match ATP à Rotterdam en 2017. J’étais encore junior et mon premier adver­saire était Jo‐Wilfried Tsonga. À l’époque, j’étais un joueur de tennis à l’es­prit libre, qui jouait sans consé­quences. Ce match m’a appris à devenir plus prudent dans ma sélec­tion de coups, il a fait de moi un joueur plus mature, plus en contrôle. Depuis, il s’est passé beau­coup de choses. J’ai connu des victoires très diffi­ciles, des défaites sévères, des nuits où je n’ar­ri­vais pas à dormir à cause de la douleur et de la souf­france de perdre des matchs que je n’au­rais pas dû perdre, beau­coup d’amour pour le tennis, mais aussi beau­coup de haine en même temps. »