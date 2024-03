Alors que Rafael Nadal et Andy Murray mettront proba­ble­ment fin à leur carrière lors de cette saison 2024, Jo‐Wilfried Tsonga, retraité depuis 2022, est revenu chez nos confrères de L’Équipe sur la diffi­culté de raccro­cher pour un sportif de haut niveau après tant donné et sacrifié pour sa discipline.

« Complètement, oui ! On voit comme c’est diffi­cile de raccro­cher. Quand Murray dit, entre les lignes, « si ça ne tenait qu’à moi, je joue­rais toute ma vie, mais tout le monde me fait ch… avec ça, ça commence à me gonfler » (sourire). Pour nous, c’est l’équi­valent d’un divorce. Sentimentalement, tu as mis toute ton énergie, ton coeur, ta vie dans ce truc‐là. Et là, on te demande de le quitter. S’y préparer est compliqué. C’est une petite mort quand même. »