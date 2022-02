Si l’af­faire Novak Djokovic face au gouver­ne­ment austra­lien est terminée depuis plus de deux semaines, elle a sans aucun doute laissé des traces dans les consciences de plusieurs spor­tifs et person­na­lités politiques.

Interrogée par le quoti­dien Blick sur l’éven­tua­lité où Roger Federer se serait retrouvé dans la même situa­tion que le numéro 1 mondial, la ministre suisse des Sports, Viola Amherd, a affirmé qu’elle aurait laissé la justice austra­lienne tran­cher sans inter­venir comme l’ont fait plusieurs ministres serbes ainsi que le président de la République, Aleksandar Vucic.

« Pour moi, il est clair que les lois et les règles s’appliquent à tout le monde. Indépendamment de la répu­ta­tion, de la richesse ou d’autres carac­té­ris­tiques. Les lois sont les mêmes pour toutes et tous, et nous devons nous y conformer. En tant que ministre des sports, je ne serais pas plus inter­venue dans un tel cas que dans un autre. La loi s’applique dans tous les cas dans notre pays. J’ai pu apprendre à connaître Roger Federer et je ne peux pas imaginer qu’il se retrouve un jour dans une telle situa­tion. C’est un sportif extrê­me­ment correct et exemplaire. »