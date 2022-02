Quelques semaines seule­ment après avoir mis un terme à sa longue et belle rela­tion avec l’en­traî­neur austra­lien Darren Cahill avec qui elle a quasi­ment tout accompli, Simona Halep vient de renvoyer les deux coachs qui avaient pris le relai en septembre 2021. En effet, Adrian Marcu et Daniel Dobre ne travaillent plus avec l’an­cienne numéro une mondiale qui a donc décidé de tout arrêter.

Lauréate du premier tournoi de la saison à Melbourne puis battue par une grande Alizé Cornet au stade des huitièmes de finale à l’Open d’Australie, Simona ne réali­sait pas pour­tant pas un si mauvais début de saison.