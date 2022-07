Avec le titre de Novak Djokovic à Wimbledon, le débat du GOAT est rede­venu d’ac­tua­lité sauf pour certains obser­va­teurs qui ne veulent plus se baser sur le nombre de victoires en Grand Chelem pour dési­gner le plus grand joueur de tous les temps.

C’est le choix fait aujourd’hui par Mats Wilander qui préfère se concen­trer sur d’autres critères.

« La vraie ques­tion qui se pose main­te­nant est de savoir si Novak est auto­risé à aller jouer l’US Open en raison de son statut vaccinal, ce qui est très impor­tant. Est‐ce que cela doit vrai­ment compter à la fin, qui gagne la course au titre de GOAT ? Qui est le plus grand de tous les temps ? Je ne pense plus. Tous les trois ont eu leurs trois ou quatre années où ils ont dominé. Maintenant, il y a des allers‐retours avec Rafa et Novak et nous avons le privi­lège d’en être les témoins. Pour moi, person­nel­le­ment, je ne me soucie plus de savoir qui finira avec le plus de titres du Grand Chelem. Il y a quelques années, j’au­rais dit que les chiffres étaient très impor­tants, mais il semble que ces dernières années, nous devions commencer à parler de dyna­mique dans leurs carrières »