Interrogé par Eurosport sur le début de saison compliqué de Novak Djokovic, le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, a rappelé que la prio­rité absolue du Serbe.

« Je ne suis pas inquiet pour lui et je pense qu’il ne s’in­quiète pas non plus. J’ai toujours craint que Novak gagne trop et je pense que ces dernières années, cela n’a pas été trop le cas sur le circuit, ce qui explique pour­quoi il remporte autant de tour­nois du Grand Chelem. Il est frais », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial qui s’est aussi exprimé sur la situa­tion de Rafael Nadal.