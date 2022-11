Le consul­tant star d’Eurosport, Mats Wilander, s’est longue­ment exprimé à propos de cette saison 2022 qui vient de s’écouler. Et s’il y a bien un joueur à retenir, c’est sans aucun doute l’Espagnol Carlos Alcaraz, lauréat de l’US Open et devenu le numéro un mondial le plus jeune de l’histoire.

« Je pense qu’il sera très diffi­cile de digérer 2022 pour Alcaraz. Mais je pense aussi que Juan Carlos Ferrero saura exac­te­ment ce qu’il faut faire. Je pense qu’il y a un processus de vali­da­tion qui doit se produire pour Carlos. ‘Suis‐je vrai­ment le numéro 1 mondial ?’ Je veux dire, qui est‐ce qui peut être numéro 1 à 19 ans ? Il n’a pas à être consi­déré comme le meilleur joueur, mais une chose est sûre : c’est très amusant de le regarder jouer au tennis quand il est aussi bon et qu’il rit en même temps. Il est le joueur de tennis le plus inspi­rant que nous ayons en raison de ce qu’il a fait en 2022 et surtout de la manière dont il l’a fait. Ne le comparez jamais à Rafa, Roger et Novak, je n’ai jamais rien vu de tel. »