En octobre 2020, Olga Sharypova accu­sait Alexander Zverev de vio­lences conju­gales. Le récit de la jeune femme fai­sait froid dans le dos. « Il a essayé de m’étrangler avec un oreiller » assurait‐elle. Si le numé­ro 7 mon­dial avait déjà ten­té de se jus­ti­fier, les accu­sa­tions d’Olga sont encore dans toutes les têtes et notam­ment en Allemagne. Dans une inter­view accor­dée à Bild, Alexander a évo­qué le sujet, et il semble que ce sera la der­nière fois qu’il le fera…

« De nos jours, avec la force des réseaux sociaux, vous pou­vez attri­buer n’im­porte quoi à n’im­porte qui. Plus je parle, plus l’his­toire s’é­ter­nise et s’é­ter­nise », a décla­ré Zverev.