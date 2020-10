Les déboires s’enchaînent pour Alexander Zverev. Hier, Brena Patéo, ex-petite amie du joueur allemand, assurait qu’elle attendait un enfant de lui, et qu’il était « hors de question » que la garde soit partagée. Ce jeudi, Olga Sharypova, une autre ex-partenaire de Zverev, l’accuse de violence domestique. Elle s’est confiée…

« Quand je suis rentré à la maison un peu tard, nous nous sommes disputés. Nos querelles sont toujours parties de rien. J’ai écrit sur Instagram qu’il a essayé de m’étrangler avec un oreiller. J’ai essayé de sortir de la pièce à plusieurs reprises, mais il ne m’a pas laissé faire. J’avais peur que quelqu’un puisse nous voir et nous entendre. Mais à la fin, j’ai réussi à me libérer et je suis partie. Peu de temps après, Sasha m’a poussée contre le mur et a dit qu’il ne craignait rien pour cela. Et que personne ne se soucie de moi, peu importe ce qu’il me fait. Heureusement, à ce moment-là, des gens sont apparus et je me suis précipité avec eux dans la rue. J’étais seul, pieds nus au milieu de la rue. Heureusement j’avais un téléphone et j’ai pu contacter un ami qui m’a emmenée chez lui », a raconté la femme russe dans des propos rapportés par Ubitennis.

Et ce n’est pas tout. Elle assure qu’il aurait levé la main plusieurs fois sur elle.

« Je veux que Sasha comprenne que tôt ou tard, il devra répondre de ses actes. Naturellement, il n’y a pas de témoins directs pour dire qu’il m’a étranglée car cela s’est passé en privé. Mais je suis prêt pour tous les tests, y compris un détecteur de mensonge, pour confirmer mes propos. Je ne lui demande rien. Je veux juste que cela se sache », a assuré Olga Sharypova…