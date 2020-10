Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles en ce moment. La talentueuse et charismatique canadien Bianca Andreescu est enfin revenu sur un court de tennis après des mois de convalescence suite à une blessure au genou gauche. Son dernier match officiel a été effectué à au Masters Féminin à Shenzen il y a presque un an jour pour jour. Pour ne pas prendre de risque, elle a fait le choix de la terre-battue. Sur les images, on peut reconnaitre les courts annexe du Monte-Carlo Country Club. Bianca espère revenir pour l’Open d’Australie..