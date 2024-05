Viktor Troicki, actuel capi­taine de l’équipe serbe de Coupe Davis et ami de longue date de Novak Djokovic, a dévoilé le prin­cipal objectif de son compa­triote cette saison : les Jeux Olympiques de Paris, où il visera une première médaille d’or, le seul titre qu’il manque à son immense palmarès.

« Il n’est pas le Nole auquel nous sommes habi­tués. Néanmoins, à Paris, en Grand Chelem, tout peut changer. Ces cinq dernières années, il s’est concentré sur les tour­nois du Grand Chelem. Mais je pense que les Jeux olym­piques sont sa prio­rité cette année. Même si une fois de plus, il veut montrer qu’il se soucie de bien jouer dans les tour­nois du Grand Chelem. J’espère qu’il répé­tera l’his­toire des années précé­dentes, lors­qu’il est arrivé timide et sans confiance en lui. Ce qu’il a gagné au fil des matchs a construit sa forme et il a fini par gagner des tour­nois. Nous ne nous atten­dions même pas à ce qu’il gagne Garros l’année dernière, mais il l’a fait », a déclaré l’an­cien 12e mondial dans des propos rapportés par Tennis Uptodate.