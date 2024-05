En confé­rence de presse après sa défaite contre Sofia Kenin ce mercredi, syno­nyme de quatrième élimi­na­tion d’af­filée au deuxième tour à Roland‐Garros, Caroline Garcia a indiqué à un jour­na­liste qu’elle ne comp­tait pas modi­fier ni même ajuster sa stra­tégie de jeu, malgré les nombreuses décep­tions ces derniers mois.

Journaliste : « Bonjour, Caroline. Tu dis que tu as un jeu rapide et d’at­ta­quante. Est‐ce que, parfois, tu as envie de faire évoluer ton jeu et prendre un peu moins de risque ? Est‐ce que tu en discutes avec ton entou­rage ? Est‐ce que parfois tu as envie d’adapter ton jeu ? »

Caroline Garcia : « Vous êtes nouveau ? (rires) Mon jeu a toujours été comme cela, cela fait 15 ans que je joue comme ça. J’ai envie de garder mon iden­tité de jeu. C’est comme cela que je joue le mieux. J’ai essayé parfois de mettre plus d’effet, d’attendre un peu plus, mais croyez‐moi, ce n’est pas beau à voir. »

Le message est passé.