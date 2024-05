Jannik Sinner réalise la meilleure saison de sa carrière. Avec notam­ment l’Open d’Australie et le Masters 1000 de Miami dans sa besace, le numéro deux mondial est tout natu­rel­le­ment un favori à Roland‐Garros.

Malgré une prépa­ra­tion sur terre battue tron­quée, à cause d’une bles­sure à la hanche, l’Italien a réussi son entrée en lice, en venant à bout de Christopher Eubanks sans trop forcer (6−3, 6–3, 6–4).

Sur les antennes d’Eurosport, Boris Becker n’en fait pas le favori à Paris, esti­mant qu’il n’a pas de certi­tudes sur l’ocre, au contraire des autres surfaces.

« Globalement, la terre battue n’est pas, pour l’ins­tant, sa meilleure surface. Sur la terre battue, il n’a pas encore gagné de grands tour­nois. À Roland‐Garros l’année dernière, Sinner a perdu au deuxième tour contre Daniel Altmaier et nous ne savons pas s’il est en forme en ce moment. En Grand Chelem, on ne gagne pas un match faci­le­ment et rapi­de­ment en servant 25 aces. Ce sera donc diffi­cile pour lui. S’il est en forme, il a peut‐être une chance, mais nous nous posons des ques­tions sur Sinner en ce moment. C’est un jeune homme intel­li­gent et il est entouré de gens intel­li­gents, donc je suis sûr qu’il ne joue­rait pas à Roland‐Garros s’il n’était pas suffi­sam­ment en forme. Il serait bon de connaître la nature exacte de la bles­sure, ce qui nous permet­trait d’avoir une meilleure idée de ce à quoi il doit faire face. »