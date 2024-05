S’il n’était pas présent sur place pour assister au probable dernier match de son neveu à Roland‐Garros lors de la défaite de celui‐ci au premier tour face à Alexander Zverev ce lundi, Toni Nadal a évidem­ment suivi de près la rencontre.

Interrogé ensuite par le site espa­gnol Relevo sur ses meilleurs souve­nirs aux côtés de Rafa sur le Grand Chelem pari­sien, l’oncle le plus célèbre du circuit a égale­ment fait part de sa tris­tesse même s’il n’a rien voulu offi­ciel­le­ment confirmer.

« Quand on m’a demandé s’il pouvait aller loin ici, j’ai dit qu’avec un peu de chance au tirage au sort et deux ou trois victoires, il devien­drait l’un des favoris du tournoi. Pour moi, les moments les plus exci­tants étaient ses finales et certaines demi‐finales, comme quand on a battu Djokovic en demi‐finale en 2013, ce match en cinq sets avec un 9–7 au cinquième… C’est vrai que j’étais très triste aujourd’hui (lundi) et on part triste parce que quand le dernier point arrive on se dit ‘c’est fini’. Mais à la fin, on sait qu’il faut en arriver là. Est‐ce que c’est vrai­ment fini ? Je ne sais pas. Je ne parle pas de tennis avec mon neveu. »