Ce mardi, Daniel Evans a été battu par Holger Rune au premier tour de Roland‐Garros (6−4, 6–4, 6–4).

Comme à Rome il y a deux semaines, le 62e joueur mondial s’est plaint de l’ar­bi­trage. Alors qu’il menait quatre jeux à deux sur sa mise en jeu dans le troi­sième set, l’ar­bitre de chaise était descendu pour véri­fier une marque sur le court. Une déci­sion en sa faveur, mais qui lui a fait perdre du temps… et selon lui son service.

En confé­rence de presse, le Britannique n’a pas caché son agace­ment sur ce fait de match.

« Dans l’en­semble, l’ar­bi­trage est bon. La terre battue est une surface diffi­cile. Mais avoir une conver­sa­tion (entre Rune et l’ar­bitre) sur le service de quel­qu’un d’autre, on ne le voit dans aucun autre sport. J’en ai marre des arbitres, un point c’est tout. J’ai même reçu une amende à Rome pour mon langage. Là, j’at­ten­dais de servir. Il gelait sur le court. Le match se dérou­lait bien et s’est arrêté en plein milieu. Ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai perdu, mais lui se remettra au travail demain. »