Alexander Zverev a pour­suivi sa route à l’Open d’Australie ce lundi 22 janvier, en sortant diffi­ci­le­ment Cameron Norrie, en cinq manches.

Rien n’est facile pour l’Allemand ces derniers jours, au niveau tennis­tique comme au niveau personnel. Depuis l’an­nonce de la date de son procès, Zverev fait face à de nombreuses remises en cause de sa place au conseil des joueurs.

Après son match mara­thon face à Norrie, le numéro 6 mondial s’est exprimé plus clai­re­ment sur sa légi­ti­mité au sein du conseil, et sur sa volonté d’y jouer un rôle actif.

« Il est évident que je ne me suis pas désigné moi‐même. On m’a demandé ‘Tu veux être nominé ?’ et j’ai répondu ‘Oui, bien sûr’. Les joueurs ont voté. Ils ont voté pour moi. Il y a de nombreuses discus­sions sur beau­coup de choses. Des déci­sions qui doivent être sérieu­se­ment envi­sa­gées et prises. Nous avons un groupe de gars formi­dables, je suis content d’en faire partie. »