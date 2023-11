Jouer pour son pays engendre toujours un stress supplé­men­taire. La preuve avec cette décla­ra­tion évidem­ment ironique mais révé­la­trice de la Canadienne Leylah Fernandez en confé­rence de presse après sa victoire contre l’Espagnole Sorribes Tormo, 7–6(8), 7–6(7) en Billie Jean King Cup, l’équi­valent de la Coupe Davis chez les femmes.

« J’étais nerveuse, j’ai proba­ble­ment fait quelques petites crises cardiaques, mais à la fin, le match a été très exci­tant et amusant à jouer. La dernière fois que j’ai joué contre Sara, le match a été diffi­cile et elle a gagné à la fin, alors ce mercredi, je suis super contente d’avoir pu m’im­poser. Je savais que ce serait un match diffi­cile, j’en ai parlé avec mon entraî­neur et mon capi­taine, ainsi qu’avec le reste de mes coéqui­pières, et ils m’ont dit que ce serait comme un combat de taureaux. Celui qui réus­si­rait à imposer son style de jeu gagne­rait et, heureu­se­ment, dans les moments impor­tants, j’ai pu le faire »