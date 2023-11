L’actuel 436e mondial et 33e en octobre 2018, John Millman, va prendre sa retraite de joueur à 34 ans au mois de janvier 2024.

« Toutes les bonnes choses ont une fin. Après l’été austra­lien, je me reti­rerai du tennis profes­sionnel. Je suis incroya­ble­ment recon­nais­sant pour tout le soutien que j’ai reçu tout au long de ma carrière. J’ai vécu une expé­rience passion­nante en réali­sant un rêve d’en­fant », a expliqué l’Australien, vain­queur d’un titre sur le circuit prin­cipal, à Astana en 2020 grâce à une victoire en finale contre Adrian Mannarino.

Le moment le plus marquant de sa carrière restera sans doute sa victoire contre Roger Federer en huitièmes de finale de l’US Open 2018, vécu comme un souvenir cauche­mar­desque par ce dernier. Sans oublier la revanche lors du 3e tour de l’Open d’Australie 2020, remportée par le Suisse au super tie‐break du cinquième set.

All good things come to an end.

After the upco­ming Australian Summer I’ll be reti­ring from profes­sional tennis.

I’m incre­dibly grateful for all the support I’ve had throu­ghout my career.

It’s been a thril­ling ride living out a dream I had as a kid. ❤️ pic.twitter.com/BFru6Wjwgn