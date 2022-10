Sa victoire face à Gasquet avait fait du bruit, celle obtenue en quart de finale face au joueur tchèque Machak, tête de série N°8 (6−3, 1–6, 6–3) est tout aussi folle puis­qu’elle lui permet de rejoindre le dernier carré du tournoi alors même que Jurgen poin­tait ce lundi à la 487ème place mondiale.

Hier, il a fait preuve d’au­to­rité et sa balle de match incroyable résume à elle seule son tempérament.

Comme il l’a précisé en confé­rence de presse, tout lui sourit et la confiance l’aide à aller au bout de ses « rêves » : « Je suis allé cher­cher des ressources en moi telle­ment loin telle­ment je suis épuisé (…) j’ai l’im­pres­sion que rien peut me toucher et que je peux ramener toutes les balles, j’es­père avoir le même soutien du public demain pour rêver encore un jour de plus ».

En demi‐finale ce samedi il affronte le néer­lan­dais Jelle Sels (173ème).

Si Jürgen gagne le tournoi, il sera 300ème lundi.