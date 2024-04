Battu en quart de finale à Estoril, Richie aurait pu enchainer avec les quali­fi­ca­tions de Monte‐Carlo où il avait reçu une invi­ta­tion. Mais fina­le­ment, le timing était trop juste. Dans l’édi­tion du jour de l’Equipe, Richard s’est exprimé sur son calen­drier et notam­ment sur Roland Garros qui reste un de ses objec­tifs de la saison.

« Je devrais passer 110ème lundi. Je ne suis pas si loin mais pas si près non plus. Ce sera dur, chaque point va compter. Mais ça me ferait énor­mé­ment plaisir de ne pas demander de wild‐card à Roland. J’adorerais y arriver par moi‐même. C’est pas gagné, mais je me bars beau­coup. Et j’ai toujours le moral » a expliqué Gasquet.

Même bientôt âgé de 38 ans, Richard est toujours aussi exem­plaire, plus passionné que lui cela sera dur à trouver.