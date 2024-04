Dans un long texte posté sur Linkedin, Gaël Monfils a fait quelques confi­dences liées à son grand objectif : parti­ciper aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Parti de très loin, le Français de 37 ans est plus que jamais dans la course.

« Il y a cette pres­sion. Celle de décro­cher une des quatre places pour la France. Celle de savoir que c’est peut‐être ma dernière chance de parti­ciper aux JO. Celle de performer sur la scène mondiale, avec les yeux de tous rivés sur moi. (Ah oui ! Et est‐ce que je vous ai déjà parlé du jetlag ?) Voilà où j’en suis, que ce soit physi­que­ment, menta­le­ment, profes­sion­nel­le­ment ou person­nel­le­ment. Alors… pour­quoi je vous parle de mon rêve olym­pique ici ? Ce n’est pas pour faire le beau, ni pour me donner des airs. Non, loin de là ! Pour moi, c’est juste une manière de montrer qu’on peut rêver grand, sans peur. Oser, même si les autres pensent qu’on est fou. Même si ça ne fonc­tionne pas au final. »