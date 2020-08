Vainqueur de son premier tournoi Challenger, à Trieste, à seulement 17 ans et 3 mois, l’Espagnol Carlos Alcaraz a rejoint au palmarès des joueurs les plus précoces certains des plus grands joueurs de ce sport comme Rafael Nadal, Juan Martin del Potro ou encore Novak Djokovic.

« La vérité est que ce que j’ai réalisé est incroyable. J’ai pu remporter mon premier titre majeur en tant que joueur de tennis professionnel. De plus, en début de semaine, je me suis fixé un grand objectif de me qualifier pour la phase préliminaire de Roland Garros. J’avais besoin de faire un bon tournoi. Je voulais être en mesure de le réaliser et je l’ai enfin réalisé, c’est certainement un grand prix pour moi », a-t-il affirmé dans une interview accordée à l’ATP.

L’Espagnol a également expliqué les clefs de sa victoire : « Pour faire un bon résultat, j’avais juste besoin de jouer mon jeu. Et surtout, de rester concentré et calme à tout moment sur le terrain. J’ai joué à un haut niveau pendant tous les matchs et c’était la clé de ce succès. Aujourd’hui Je n’étais pas très nerveux sur le court. En demi-finale contre Musetti, je dois admettre que j’étais un peu nerveux. Mais je me suis concentré sur la détente au fur et à mesure que le match avançait. Cela a fonctionné. »